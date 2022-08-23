対馬市元職員の男（28）が、市や長崎県などでつくる任意団体「対馬観光活性化協議会」の預金口座から公金を着服した問題で、市は22日までに、国家賠償法に基づき、同協議会に支払った約6千万円の損害賠償金を男に求償請求する訴えを、長崎地裁厳原支部に起こした。

市によると、男は同協議会の事務局員として昨年4月から口座通帳の管理を1人で担当。訴状によると、同年9月から今年3月にかけて、計131回にわたって口座から計約6千万円を着服したとされる。

市は3月、男を懲戒免職処分とし、同協議会に約6千万円を補塡（ほてん）。6月には市議会に提訴に向けた議案を提出し、可決された。同地裁厳原支部は訴状を8月12日付で受理。男は約400万円を横領したとして業務上横領の疑いで逮捕、起訴されている。