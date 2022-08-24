記念セールのポスターを手にPRする本田会長＝長崎市浜町

西九州新幹線（武雄温泉－長崎）が9月23日に開業するのを前に、長崎市商店街連合会（本田時夫会長）は8月23日から、市内18の商店街、商業施設で記念セールを実施する。千円以上の買い物につき1枚応募券を配布。開業日にちなみ抽選で計923人に、長崎和牛などの「うまかもん」が当たる。9月5日まで。

開業に向けた機運醸成や新型コロナ禍で売り上げが低迷する商業者、食品製造業者支援を目的に、長崎商工会議所と企画。応募券に氏名、住所など必要事項を記入し、各商店街・商業施設設置の応募箱に入れるか、切手を貼って郵送する。

景品は▽長崎和牛▽卓袱▽海鮮▽バラエティー－の4コースから選べる。各コース100人計400人に贈り、外れた人の中からも抽選で523人にスイーツ詰め合わせが当たる。

応募の締め切りは9月12日。本田会長は「新幹線開業を機に地元密着の商店街の楽しさを発信したい。ぜひ愛着のある商店街を訪れ、魅力を再発見してほしい」と話している。