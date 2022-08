Lethal Bizzle wird nächsten Monat bei den AIM Independent Music Awards mit dem Outstanding Contribution Award ausgezeichnet.

Der 37-jährige Londoner Rapper – der mit bürgerlichem Namen Maxwell Owusu Ansah heißt – wird am 28. September bei der Zeremonie im Londoner Roundhouse auf die Bühne gehen, wo er die Menge mit einem Set inklusive seiner Songs ‚Rari WorkOut‘, ‚Fester Skank‘ und ‚Pow! (Forward)‘ begeistern wird. Der Grime-Superstar sagte über die Anerkennung der Branche: „Es ist schön, deine Blumen zu bekommen, wenn du sie noch riechen kannst.“

Es wurde auch bestätigt, dass die Indie-Legenden The Libertines an diesem Abend für eine intime Performance auf die Bühne gehen werden. Ein dritter Act wird zu gegebener Zeit für die Live-Awards-Show bekannt gegeben. FKA Twigs, Dave and Wet Leg gehören zu den meistnominierten Künstlern. Bei der Zeremonie, bei der die heißesten Independent-Acts Großbritanniens gefeiert werden, führen die ‚Killer‘-Sängerin und Rap-Superstar Dave mit jeweils zwei möglichen Awards.

Beide Stars werden in Zusammenarbeit mit Meta um Best Independent Track kämpfen. Twigs‘ ‚tears in the club‘ mit The Weeknd, Daves ‚Starlight‘ und ‚Chaise Longue‘ vom Indie-Duo Wet Leg werden gegen Nova Twins‘ ‚Antagonist‘, Yves Tumors ‚Jackie‘ und Wu-Lus ‚Broken Home‘ um den Preis konkurrieren. Twigs (34) ist auch für Best Independent EP / Mixtape – eine brandneue Kategorie – für ‚CAPRISONGS‘ nominiert, während Daves ‚We're All Alone In This Together‘ in Zusammenarbeit mit Spotify für das beste unabhängige Album nominiert ist. Tickets für die Live-Show sind über www.eventbrite.co.uk/ erhältlich.

Die Nominierten

UK Independent Breakthrough in Zusammenarbeit mit YouTube Music

Children of Zeus (First Word Records)

Warmduscher (Bella Union)

Knucks (No Days Off)

Nova Twins (Marshall Records)

Wet Leg (Domino Recording Company)

International Breakthrough in Zusammenarbeit mit Deezer

Amyl the Sniffers (Rough Trade)

Blxst (Red Bull Records)

Kokoroko (Brownswood Recordings)

Mdou Moctar (Matador Records)

Mitski (Dead Oceans)

Best Independent Track in Zusammenarbeit mit Meta

Anz - 'You Could Be' (ft. George Riley) (Ninja Tune)

Dave - 'Starlight' (Neighbourhood Recordings)

FKA twigs - 'tears in the club' ft. The Weeknd (Young Recordings)

Jeshi - 'Protein' feat. Obongjayar (Because Music)

Knucks, SL - 'Nice Good'

Nova Twins - 'Antagonist'

Overmono - 'So U Kno' (XL Recordings)

Wet Leg - 'Chaise Longue'

Wu-Lu - 'Broken Homes' (Warp Records)

Yves Tumor - 'Jackie' (Warp Records)

Best Independent EP/Mixtape

FKA Twigs - 'CAPRISONGS' (Young Recordings)

Joy Orbison - 'still slipping vol.1' (XL Recordings)

Surya Sen - 'At What Cost?' (Skint Records)

TAAHLIAH - 'Angelica' (untitled (recs))

Wesley Joseph - 'ULTRAMARINE' (EEVILTWINN)

Best Independent Album in Zusammenarbeit mit Spotify

Boj - 'Gbagada Express' (Moves Recordings)

Children Of Zeus - 'Balance' (First Word Records)

Cleo Sol - 'Mother' (Forever Living Originals)

Dave - 'We're All Alone In This Together'

Dave Okumu - 'Knopperz' (Neighbourhood Recordings)

Emma-Jean Thackray - 'Yellow' (Movementt)

Mustafa - 'When Smoke Rises' (Young)

Nilüfer Yanya - 'Painless' (ATO Records)

SAULT - 'NINE' (Forever Living Originals)

Walt Disco - 'Unlearning' (Lucky Number)

Best [Difficult] Second Album in Zusammenarbeit mit BBC 6 Music

Black Country, New Road - 'Ants From Up There' (Ninja Tune)

Jana Rush - 'Painful Enlightenment' (Planet Mu Records)

Nilüfer Yanya - 'Painless'

Ross From Friends - 'Tread' (Brainfeeder)

Tirzah - 'Colourgrade' (Domino Recording Company)

Best Independent Remix

ATO - 'no caroline remix' (FLOHIO) (MCMXCV)

Erike de Casier - 'Polite (Mura Masa Remix)' (4AD)

Ibeyi - 'Lavender Red Roses ft. Jorja Smith (Champion Remix)' (XL Recordings)

MF DOOM - 'Gazzillion Ear (Thom Yorke Man on Fire Remix)' (Lex Records)

Shygirl - 'BDE (Kaydy Cain Remix)' (Because Music)

One To Watch in Zusammenarbeit mit BBC Introducing

Barry Can't Swim (Technicolour / Ninja Tune)

Jeshi (Because Music)

Léa Sen (Partisan Records)

Nia Archives (HIJINXX)

TAAHLIAH