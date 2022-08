Hugh Hefners Ex-Freundin sagt, die „Erste“ zu sein, sei der „sauberste Weg“ gewesen, um mit seinen Playboy Mansion-Orgien umzugehen.

Holly Madison und Bridget Marquardt haben ihre Zeit mit dem verstorbenen Magazin-Mogul – der 2017 im Alter von 91 Jahren starb – in der Doku-Serie ‚Secrets of Playboy‘ offen dargelegt und letztere hat auch darüber gesprochen, wie sie die nicht-jugendfreien Aspekte seines Lebens navigiert hat.

Im Gespräch mit dem ‚Juicy Scoop‘-Podcast erinnert sie sich daran, ihre erste Orgie in der Villa gesehen zu haben. Sie erzählt: „Ich hätte nur zugeschaut und dann sagte eines der anderen Playmates ‚Willst du nicht?‘ und es klang wie ‚Du musst‘. Gott, es ist so surreal. Damit habe ich gar nicht gerechnet! Wenn ich meinem jüngeren Ich gesagt hätte, was passieren würde, glaube ich nicht, dass ich es geglaubt hätte. Ich hätte nur gedacht ‚Ja, sicher‘. Und ich dachte nur, dass ich lieber nicht wollte, aber sie sagte: ‚Nun, dann wirst du wahrscheinlich nicht wieder eingeladen.‘ Also dachte ich, okay. Und ich hatte gesehen, was alle anderen taten, also wusste ich, dass dies eine 10-Sekunden-Sache war. Ich meine, definitiv nicht mehr als eine Minute.“

Marquardt erklärte auch, dass die Gruppenbegegnungen zwar in der Regel nicht mit Schutz durchgeführt wurden, sie jedoch nicht garantieren konnte, dass alle so safe waren wie sie. Sie fügte hinzu: „Man hoffte, dass alle in der gleichen Situation sind, und es gab einen Arzt. Du hoffst, dass jeder ausgecheckt wird und dass jeder – ich sage das in Anführungszeichen – „monogam“ zu dieser Beziehung ist, aber du weißt es nicht. Wenn neue Mädchen auftauchen, was oft der Fall war, wollte ich einfach die Erste sein und fertig sein. Und ich hatte das Gefühl, dass das der sauberste Weg war.“

Nach der Dokuserie Anfang des Jahres hat der Playboy betont, dass das Unternehmen heute nicht mehr „Hugh Hefners Playboy“ ist. Sie fügten in einer Erklärung hinzu: „Wir vertrauen auf und validieren die Geschichten dieser Frauen und wir unterstützen nachdrücklich die Personen, die sich gemeldet haben, um ihre Erfahrungen zu teilen. Als Marke mit Sex-Positivität im Kern glauben wir, dass Sicherheit, Schutz und Verantwortlichkeit von größter Bedeutung sind. Das Wichtigste, was wir jetzt tun können, ist, aktiv zuzuhören und von ihren Erfahrungen zu lernen. Wir werden nie Angst haben, uns den Teilen unseres Vermächtnisses als Unternehmen zu stellen, die unsere heutigen Werte nicht widerspiegeln.“