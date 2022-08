Jason Momoa freut sich darauf, in ‘Fast X’ einen "schrulligen" Bösewicht zu spielen.

Der 43-jährige Schauspieler wurde für die Rolle des Antagonisten im neuesten Film der ‘Fast and Furious’-Franchise besetzt und freut sich auf die nächste Phase seiner Karriere. Jason erzählte ‘Entertainment Tonight’: "Ich habe noch nie eine Figur gespielt, die - wie soll ich sagen - böse und schrullig und androgyn ist. Er ist sehr sadistisch und lustig. Es ist sehr bizarr." Der 'Game of Thrones'-Star genoss die Rolle in dem Film - der 2023 in die Kinos kommen soll - und fand es toll, einen Bösewicht in der 'Fast'-Familie zu spielen. "Ich habe schon sehr lange keinen Bösewicht mehr gespielt”, so der Hollywood-Star weiter.

Jason wird demnächst wieder in seiner Rolle des ‘Aquaman’ in der DC Extended Universe (DCEU)-Fortsetzung ‘Aquaman and the Lost Kingdom’ zu Ehen sein. Das Projekt wird Momoa auch wieder mit Ben Affleck zusammenbringen, der in dem Film seine Rolle als Bruce Wayne/Batman erneut aufnimmt. Und Jason kann es kaum erwarten, wieder mit seinem 'Justice League’-Co-Star vor der Kamera zu stehen. Er erklärte kürzlich gegenüber ‘Variety’: "Es sind nur Umarmungen und Küsse. Ich liebe diesen Kerl. Wir kommen zu gut miteinander aus. Es ist sehr schön, ihn wiederzusehen."