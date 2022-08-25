左から 24日発表の市町別感染者数、新型コロナウイルス感染者の入院状況（23日午後7時現在）

長崎県などは24日、県内全21市町で計4316人の新型コロナウイルス感染を確認し、11人が死亡したと発表した。死者は1日の公表数としては過去最多。

亡くなったのは長崎市の50代、70代、90歳以上の女性各1人と、居住地非公表の90代女性1人、居住地・年代・性別非公表の7人。

市町別の感染者数は大村、対馬、西海、松浦の4市で過去最多を更新。長崎、佐世保両市は過去2番目に多かった。高齢者施設のクラスター（感染者集団）が対馬市で2カ所（21人と7人）、佐世保市1カ所（8人）、五島市1カ所（5人）で発生した。

西海市議会事務局は議員1人の感染を公表。佐世保市は、米海軍佐世保基地で23日に新たに基地関係者（軍人、軍属ら）5人の感染が確認されたと発表した。

県は24日、感染拡大を受けて病床確保計画を改定し「緊急時レベル2」の県全体の病床数を74施設705床（1施設28床増）に拡充した。