26日午前8時48分ごろ、鹿児島県で震度4の地震があった。気象庁によると、震源地は天草灘で、震源の深さは約10キロ。地震の規模はマグニチュード（M）4.6と推定される。この地震による津波は起きなかった。

各地の主な震度は次の通り。

震度4＝長島指江、長島伊唐島（鹿児島）▽震度3＝天草牛深、天草五和（熊本）阿久根鶴見、上甑支所、薩摩川内入来、薩摩川内東郷、さつま神子、長島鷹巣、長島獅子島（鹿児島）▽震度2＝雲仙（長崎）八代、上天草、上天草松島、芦北、球磨（熊本）阿久根、出水（鹿児島）など