Prinzessin Diana plante Wochen vor ihrem Tod, ohne ihre Söhne nach Amerika zu ziehen, behauptet einer ihrer ehemaligen Leibwächter.

Laut ‚Mail Online‘ gab Lee Sansum in seinen Memoiren ‚Protecting Diana: A Bodyguard's Story‘ an, dass die Royal kurz davorstand, Paparazzi von ihren Plänen zu erzählen, um die Prinzen William und Harry vor dem Rampenlicht zu schützen, als sie im Juli 1997 mit ihr und Dodi Al-Fayed in St. Tropez Urlaub machten.

Lee erinnert sich: „Sie sagte zu mir: ‚Es gibt nichts, was ich in Großbritannien tun kann. Die Zeitungen dort greifen mich an, egal was ich tue.‘ Und dann sagte sie mir: ‚Ich möchte in die USA gehen und dort leben, damit ich dem Alltag entfliehen kann. Zumindest in Amerika mögen sie mich und werden mich in Ruhe lassen.“ Lee erinnert sich auch, dass er Diana gefragt hat, ob ihre Söhne sich ihr anschließen würden, worauf sie antwortete, dass es ihr niemals erlaubt sein würde, sie von ihren königlichen Pflichten zu entbinden. Diana, die vor 25 Jahren im Alter von 36 Jahren starb, soll gesagt haben: „Ich werde sie wahrscheinlich nur in den Schulferien sehen können.“

Der ehemalige Militär-Mann Lee soll in seinem Buch auch die Gerüchte zurückgewiesen haben, dass Diana in den Wochen vor ihrem tödlichen Unfall in einem Pariser Tunnel am 31. August 1997, bei dem auch Dodi (42) verunglückte, psychisch instabil war. „Ich kann Ihnen sagen, dass ich 10 Tage in der Nähe von ihr verbracht habe, und sie war einer der ausgeglichensten Menschen, die ich je getroffen habe. Ich sollte es wissen. Ich bin darauf trainiert zu erkennen, ob jemand unausgeglichen ist. Das ist Teil meines Jobs.“