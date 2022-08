Katie Price war vor ein paar Jahren "selbstmordgefährdet".

Das 44-jährige ehemalige Model erzählte, wie es in eine "schwere Depression" fiel und wie das, was Katie als "Dämon" in ihrem Inneren bezeichnet, sie fast überwältigte. "Vor ein paar Jahren hatte ich eine schwere Depression, eine Depression zusätzlich zu einer PTBS. Ich war selbstmordgefährdet, ich wollte nicht mehr hier sein. Wenn es mir schlecht geht, kommt [der Dämon] heraus. Aber ich muss ihn in Schach halten, denn er weiß es. Es hat mich einmal erwischt, als ich schwach war, und es kann immer da sein, es kontrolliert es", so Price. Katie dankt ihren Kindern Harvey (20), Junior (17), Princess (15), Jett (9) und Bunny (8) dafür, dass sie sie am Leben erhalten. "Alles, was ich sah, waren die Gesichter der Kinder, und ich möchte nicht, dass das noch einmal passiert.”

Die gelegentliche 'Loose Women'-Moderatorin musste in den letzten Monaten mit ansehen, wie die Beziehung zum Vater ihrer beiden jüngsten Kinder, ihrem Ex-Mann Kieran Hayler, völlig zerbrach, was auch die Beziehung zu ihren jüngsten Kindern in Mitleidenschaft gezogen hat. Wie das britische 'OK!'-Magazin berichtet, sagt sie in der neuen Dokumentation 'Katie Price: Trauma and Me': "Das Schwierigste, womit ich in den letzten Monaten zu kämpfen hatte, war der eingeschränkte Zugang zu einigen meiner Kinder. Die jüngsten Ereignisse haben dazu geführt, dass ich meine jüngsten Kinder immer seltener sehe und die Beziehung zwischen mir und ihrem Vater zerbrochen ist."