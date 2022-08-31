中国電力によると、31日18:10現在、米子市の約18510軒で停電が発生しています。現在、復旧作業が行われています。

■影響地域

米子市：約18510軒(万能町、上後藤、上後藤5丁目、上後藤6丁目、上後藤7丁目、上後藤8丁目、上新印、上福原、上福原1丁目、上福原2丁目、下安曇、両三柳、中町、久米町、二本木、今在家、八幡、兼久、別所、加茂町1丁目、加茂町2丁目、吉岡、四日市町、塩町、大工町、大谷町、奈喜良、奥谷、安倍、弥生町、彦名町、愛宕町、新開2丁目、新開4丁目、新開5丁目、新開6丁目、新開7丁目、旗ヶ崎、旗ヶ崎2丁目、旗ヶ崎3丁目、旗ヶ崎4丁目、旗ヶ崎5丁目、旗ヶ崎6丁目、旗ヶ崎7丁目、旗ヶ崎8丁目、旗ヶ崎9丁目、日原、日野町、明治町、朝日町、末広町、東倉吉町、東町、東福原、東福原8丁目、榎原、橋本、永江、河崎、法勝寺町、浦津、淀江町佐陀、熊党、皆生、皆生新田1丁目、皆生新田2丁目、皆生温泉2丁目、皆生温泉3丁目、皆生温泉4丁目、皆生1丁目、皆生3丁目、皆生4丁目、皆生5丁目、皆生6丁目、目久美町、石井、祇園町1丁目、祇園町2丁目、福市、米原、米原6丁目、米原7丁目、米原8丁目、糀町1丁目、糀町2丁目、紺屋町、美吉、茶町、蚊屋、西倉吉町、西町、西福原、西福原4丁目、西福原5丁目、西福原6丁目、西福原7丁目、西福原8丁目など)