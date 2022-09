Kylie Jenner beteuert, dass sie ganz normale Dinge macht.

Die 25-jährige Unternehmerin wurde bereits als Kind durch die TV-Show ‚Keeping Up With the Kardashians‘ weltberühmt. Über die Jahre baute Kylie sich dann ihr eigenes Make-up-Imperium auf, mit dem sie vor einiger Zeit sogar zur Milliardärin wurde. Ein Follower warf Kylie jetzt vor, dass es schwer sei, sich mit ihr zu vergleichen. Kylie hat darauf nur eine Antwort: Die Dinge gehen nicht so tief, wie man denkt. In der Kommentarspalte eines TikTok-Videos schrieb die junge Mutter dem kritischen Fan: „Es ist nicht so tiefgehend oder kalkuliert. Dieses Video habe ich in 5 Minuten gemacht. Und ja, ich fahre mein Auto noch selbst und mache normale Sachen.“

Der ursprüngliche Clip zeigt Kylie in ihrem Auto, wo sie ein kurzes Promo-Video für ihre neuen Lip Kits filmt. Ein Follower vermutete, dass das Video gestellt sei, um Kylie möglichst nahbar erscheinen zu lassen. Er schrieb: „Ich finde es interessant, denn du bist Milliardärin, Mädchen! Warum machst du ein Video über Lip Kits in deinem Auto, wenn du in einer teuren Villa wohnst? Du bist nicht einfach gerade in den Laden gefahren und hast das gekauft. Du bist nicht einfach nach Hause gekommen und hast das aus deinem Postkasten geholt.“