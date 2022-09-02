兵庫県警によると、２日午後５時５０分ごろ、神戸市中央区元町高架通付近の路上で女子生徒への盗撮の疑いが発生しました。（実行者の特徴：中年男性、オレンジ色と白色ストライプ柄ポロシャツ、デニム、黒色マスク）
■実行者の言動や状況
・通行中の女子生徒らにスマートフォンを向けた。
■現場付近の施設
・元町駅［ＪＲ・阪神］、花隈駅［阪急］、みなと元町駅［神戸市交通局］、県庁前駅［神戸市交通局］、西元町駅［阪神］など
兵庫県警によると、２日午後５時５０分ごろ、神戸市中央区元町高架通付近の路上で女子生徒への盗撮の疑いが発生しました。（実行者の特徴：中年男性、オレンジ色と白色ストライプ柄ポロシャツ、デニム、黒色マスク）
■実行者の言動や状況
・通行中の女子生徒らにスマートフォンを向けた。
■現場付近の施設
・元町駅［ＪＲ・阪神］、花隈駅［阪急］、みなと元町駅［神戸市交通局］、県庁前駅［神戸市交通局］、西元町駅［阪神］など
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