愛知県警によると、２日午後１１時ごろ、名古屋市中村区名駅１丁目で男性による下半身露出が発生しました。（実行者の特徴：２０代後半〜３０代前半、小柄、白色長袖ワイシャツ、黒色スラックス）
■実行者の言動や状況
・下半身を出しているのが目撃された。
■現場付近の施設
・★名古屋駅［ＪＲ・名古屋臨海高速鉄道・名古屋市交通局］、★名鉄名古屋駅［名鉄］、★近鉄名古屋駅［近鉄］、亀島駅［名古屋市交通局］、国際センター駅［名古屋市交通局］など
愛知県警によると、２日午後１１時ごろ、名古屋市中村区名駅１丁目で男性による下半身露出が発生しました。（実行者の特徴：２０代後半〜３０代前半、小柄、白色長袖ワイシャツ、黒色スラックス）
■実行者の言動や状況
・下半身を出しているのが目撃された。
■現場付近の施設
・★名古屋駅［ＪＲ・名古屋臨海高速鉄道・名古屋市交通局］、★名鉄名古屋駅［名鉄］、★近鉄名古屋駅［近鉄］、亀島駅［名古屋市交通局］、国際センター駅［名古屋市交通局］など
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