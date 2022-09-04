（京都）京都市上京区武者小路町付近で痴漢　９月３日深夜

Published
2022/09/04 13:32 (JST)

京都府警によると、３日午後１０時２９分ごろ、京都市上京区武者小路町付近の路上で女子大学生への痴漢が発生しました。（実行者の特徴：男性、２５～３０歳、濃色服装、四角メガネ、銀色自転車）

■実行者の言動や状況
・自転車に乗り、通行中の女子学生に後ろから近づき、体を触った。

■現場付近の施設
・今出川駅［京都市交通局］、新町小学校、上京中学校、同志社大学今出川キャンパス・新町キャンパス、京都御所

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