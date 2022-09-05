5日17時現在、大型で強い台風11号は、東シナ海を北北東に進んでいます。

このため、九州の西側を走る鉄道路線を中心に、本日5日は夕方から順次運転を終了しています。

明日6日は、福岡県・佐賀県・長崎県の地下鉄やモノレールを含む全ての路線で、始発から運転を見合わせます。また、山陰本線の鳥取県・島根県内のほぼ全区間で終日運転見合わせが決まるなど、広い範囲で影響が見込まれます。

なお、現時点で計画が発表されていない線区でも、風雨が強まると運転の見合わせやダイヤ乱れが発生します。外出は控え、最新の気象情報や運行情報にご注意ください。

■6日(火)の運転計画

・終日運転見合わせ

JR西日本：山陰本線(浜坂～益田)、伯備線(新郷～米子)

JR九州：日南線

・始発から運転見合わせ

JR西日本：山陽新幹線(広島～博多)、博多南線、山陽本線(徳山～下関)、山陰本線(益田～下関)、宇部線、小野田線、山口線、美祢線

JR四国：予讃線(伊予三島～新居浜)、予土線

JR九州：九州新幹線(博多～熊本)、山陽本線(下関～門司)、鹿児島本線(門司港～玉名、川内～鹿児島中央)、日豊本線(小倉～延岡、西都城～鹿児島中央)、福北ゆたか線、原田線、若松線、香椎線、日田彦山線(小倉～添田)、後藤寺線、筑肥線、唐津線、長崎本線、佐世保線、大村線、久大本線、豊肥本線(肥後大津～大分)、三角線、肥薩線(吉松～隼人)、吉都線、指宿枕崎線

福岡市営地下鉄：全線

西日本鉄道(西鉄)：全線

平成筑豊鉄道：全線

錦川鉄道

一畑電車

北九州モノレール

筑豊電鉄

甘木鉄道

松浦鉄道

島原鉄道

長崎電気軌道

肥薩おれんじ鉄道

くま川鉄道(肥後西村～湯前)