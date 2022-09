Queen Latifah besteht darauf, eine ‚No Death‘-Klausel in ihren Filmverträgen zu haben.

Die ‚End of the Road‘-Darstellerin hat enthüllt, dass sie bei all ihren Filmprojekten einen langfristigen Ansatz verfolgt und deshalb darauf besteht, dass eine ‚No Death‘-Klausel in ihren Vertrag geschrieben wird. So lässt sie sich selbst die Hintertür offen, für mögliche Fortsetzungen zurückkehren zu können.

Die 52-jährige Rapperin, die 1996 in dem Crime-Heist-Film ‚Set It Off‘ mitspielte, erzählte gegenüber ‚Entertainment Tonight‘: „Ich dachte: ‚Ich kann keine Fortsetzungen machen, wenn ich weiterhin so gut darin bin, zu sterben.‘ Also sagte ich mir, dass ich eine No Death-Klausel in diese Verträge aufnehmen muss, damit sie mich nicht einfach so töten können. Sonst werde ich ja nie eine Fortsetzung bekommen!“ Trotzdem ist die Rapperin, die zur Schauspielerin wurde, bereit, einen Kompromiss für den richtigen Preis einzugehen. Sie witzelte: „Ich meine, natürlich für den richtigen Preis, weißt du. Dann stirbt sie auch! Der Shit steht im Drehbuch.“

Die ‚Ladies First‘-Hitmacherin, die im Laufe ihrer Karriere eine Vielzahl von Preisen gewonnen hat, bereitet sich derzeit auf die Hauptrolle in der Fortsetzung von ‚Girls Trip‘ vor. Im Originalfilm spielten Regina Hall, Tiffany Haddish und Jada Pinkett Smith mit, und die Musikerin enthüllte, dass der Nachfolger bereits fertig zum Dreh sei. Sie sagte: „Nach allem, was ich weiß, ist bereits alles geplant und drehfertig. Es ist nur so, dass jemand es möglich machen muss.“