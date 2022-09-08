神奈川県警によると、７日午後８時４５分ごろ、小田原市栄町付近で女子生徒への盗撮の疑いが発生しました。（実行者の特徴：男性、２０～３０歳、小柄、小太り、白色Ｔシャツ、黒縁メガネ、紫色トートバッグ）
■実行者の言動や状況
・女子生徒にスマートフォンを向けた。
■現場付近の施設
・小田原駅［ＪＲ・小田急・箱根登山鉄道・伊豆箱根鉄道］、緑町駅［伊豆箱根鉄道］、新玉小学校、町田小学校、三の丸小学校など
神奈川県警によると、７日午後８時４５分ごろ、小田原市栄町付近で女子生徒への盗撮の疑いが発生しました。（実行者の特徴：男性、２０～３０歳、小柄、小太り、白色Ｔシャツ、黒縁メガネ、紫色トートバッグ）
■実行者の言動や状況
・女子生徒にスマートフォンを向けた。
■現場付近の施設
・小田原駅［ＪＲ・小田急・箱根登山鉄道・伊豆箱根鉄道］、緑町駅［伊豆箱根鉄道］、新玉小学校、町田小学校、三の丸小学校など
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