日本女子プロ選手権コニカミノルタ杯第1日（8日・京都府城陽CC＝6555ヤード、パー72）国内四大大会の第2戦。22歳で未勝利の菅沼菜々が8バーディー、1ボギーの65で首位に立ち、今季2勝の山下美夢有、未勝利の種子田香夏が1打差の2位につけた。
石井理緒とツアー初出場の奥山友梨がさらに1打差の4位。大会2連覇を狙う稲見萌寧、上田桃子ら12人が68で6位に並んだ。（賞金総額2億円、優勝3600万円、出場132選手、曇り、気温28.6度、北西の風2.9メートル、観衆2170人）
日本女子プロ選手権コニカミノルタ杯第1日（8日・京都府城陽CC＝6555ヤード、パー72）国内四大大会の第2戦。22歳で未勝利の菅沼菜々が8バーディー、1ボギーの65で首位に立ち、今季2勝の山下美夢有、未勝利の種子田香夏が1打差の2位につけた。
石井理緒とツアー初出場の奥山友梨がさらに1打差の4位。大会2連覇を狙う稲見萌寧、上田桃子ら12人が68で6位に並んだ。（賞金総額2億円、優勝3600万円、出場132選手、曇り、気温28.6度、北西の風2.9メートル、観衆2170人）
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