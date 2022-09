Mötley Crüe planen eine US-Tour 2024 und haben eine weitere Residenz in Las Vegas angekündigt.

Frontmann Vince Neil – der mit Schlagzeuger Tommy Lee, Bassistin Nikki Sixx und Gitarrist Mick Mars die ‚Girls, Girls, Girls‘-Gruppe komplett macht – hat enthüllt, dass die vier nach ihrer ‚The Stadium Tour‘, die letzte Woche in Vegas zu Ende ging, eine weitere Tour durch Amerika planen.

Im Gespräch mit dem ‚Las Vegas Review-Journal‘ sagte Vince: „Wir sind noch lange nicht fertig. Wenn wir 2024 zurückkommen, werden wir alles noch einmal machen.“ Die ‚Shout At the Devil‘-Rocker hatten bereits 2012 und 2013 Stationen im Hard Rock Hotel in Sin City und Vince (61) sagt, dass sie eine Rückkehr zum Vegas Strip nicht ausgeschlossen haben. Er fügte hinzu: „Wir haben definitiv darüber gesprochen, so etwas zu tun, und jeder liebt es, die Residenzen zu machen, also sage ich: ‚Ja, wir werden wiederkommen.‘ Wir müssen uns nur irgendwann 2024 ansehen und schauen, wann wir wieder in Vegas spielen können. Aber wir kommen wieder.“

Und obwohl sie sich nicht in absehbarer Zeit vom Touren zurückziehen werden, bestand Vince darauf, dass neue Musik momentan nicht in den Karten steht. Er sagte der Publikation vor dem letzten Gig am 9. September: „Wir sind ausschließlich eine Tourband. Wenn Sie diese Show bei Allegiant sehen, werden Sie sehen, warum. Sie werden etwas sehen, das unglaublich ist, Lichter und Laser, drei Tänzer. Es gibt viele coole Spezialeffekte und eine coole Band, die eine Rockshow abliefert.“