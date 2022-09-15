（静岡）森町睦実で盗撮の疑い　９月１５日朝

Published
2022/09/15 16:16 (JST)

静岡県警によると、１５日午前７時５０分ごろ、森町睦実の路上で女子高校生への盗撮の疑いが発生しました。（実行者の特徴：男性、３０～４０代、黒髪または茶髪、紺色Ｔシャツ、黒縁メガネ、マスク、黒色軽自動車）

■実行者の言動や状況
・車の中から、自転車の女子生徒らにスマートフォンを向けた。

■現場付近の施設
・戸綿駅［天竜浜名湖鉄道］、飯田小学校［発生学校区］、掛川グリーンヒルカントリークラブ、ヤマハリゾート葛城ゴルフ倶楽部、森掛川インターチェンジ

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