静岡県警によると、１５日午前７時５０分ごろ、森町睦実の路上で女子高校生への盗撮の疑いが発生しました。（実行者の特徴：男性、３０～４０代、黒髪または茶髪、紺色Ｔシャツ、黒縁メガネ、マスク、黒色軽自動車）
■実行者の言動や状況
・車の中から、自転車の女子生徒らにスマートフォンを向けた。
■現場付近の施設
・戸綿駅［天竜浜名湖鉄道］、飯田小学校［発生学校区］、掛川グリーンヒルカントリークラブ、ヤマハリゾート葛城ゴルフ倶楽部、森掛川インターチェンジ
静岡県警によると、１５日午前７時５０分ごろ、森町睦実の路上で女子高校生への盗撮の疑いが発生しました。（実行者の特徴：男性、３０～４０代、黒髪または茶髪、紺色Ｔシャツ、黒縁メガネ、マスク、黒色軽自動車）
■実行者の言動や状況
・車の中から、自転車の女子生徒らにスマートフォンを向けた。
■現場付近の施設
・戸綿駅［天竜浜名湖鉄道］、飯田小学校［発生学校区］、掛川グリーンヒルカントリークラブ、ヤマハリゾート葛城ゴルフ倶楽部、森掛川インターチェンジ
© 日本不審者情報センター合同会社
閲覧を続けるには、ノアドット株式会社が「プライバシーポリシー」に定める「アクセスデータ」を取得することを含む「nor.利用規約」に同意する必要があります。
「これは何？」という方はこちら