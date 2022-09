Manuel Cortez verrät, welche Qualitäten er an seiner Freundin am meisten schätzt.

Seit fast drei Jahren ist der Schauspieler mit der Münchner Eventmanagerin Saina Bayatpour liiert. In der Öffentlichkeit halten sich die Turteltauben meist bedeckt zu ihrem Liebesglück. Nur selten teilen sie einen gemeinsamen Schnappschuss in den sozialen Medien. Bei einem gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich gab das Paar nun einen seltenen Einblick in seine Beziehung.

Gegenüber ‚Promiflash‘ verriet der 43-Jährige beim ‚Bunte New Faces Award Style 2022‘, was er besonders anziehend an seiner Herzensdame findet. „Es gibt natürlich viele Dinge, die ich an ihr schätze, aber ihre Kompetenz und ihre Verlässlichkeit, also dass man immer weiß, sie ist der Fels in der Brandung“, schwärmt Manuel. Saina ergänzt: „Und die Offenheit, mit der wir unsere Beziehung führen, dass wir uns alles sagen können.“

Für die Zukunft kündigt das Paar viele gemeinsame Events und Projekte an. „Wir wollen eine Seminarreihe als Nächstes machen mit unserer gemeinsamen Arbeit, einen gemeinsamen Podcast... Wir haben verschiedene Sachen vor", plaudert Manuel aus. Die Fans dürfen also gespannt sein, was die beiden zusammen auf die Beine stellen werden.