Joe Biden sagt, Queen Elizabeth habe ihn an seine Mutter erinnert.

Der 79-jährige US-Präsident war am Sonntag (18. September) mit seiner Frau und der First Lady der Vereinigten Staaten, Jill Biden, in London, um Ihrer verstorbenen Majestät – die nach ihrem Tod im Alter von 96 Jahren am 8. September in der Westminster Hall liegt – seinen Respekt zu erweisen. Er erklärte auch, dass die „Welt besser ist“, weil sie sie seit 70 Jahren als Staatsoberhaupt hatte, als er sich daran erinnerte, sie im Jahr 2021, als er zum Präsidenten gewählt wurde, getroffen zu haben.

Nach dem Besuch des Sarges sagte er in einer Ansprache: „An alle Menschen in England und alle Menschen in Großbritannien, unsere Herzen sind bei Ihnen. Sie hatten das Glück, sie 70 Jahren lang zu haben, wir alle hatten das. Die Welt ist besser dank ihr. Vielen Dank.“ Dann fügte er hinzu: „Sie erinnerte mich an meine Mutter. Nur wegen der Art und Weise, wie sie sich bewegte, wie sie sich vornüberbeugte. Die Art und Weise, wie sie diesen Blick hatte, der sagte: ‚Sind Sie in Ordnung? Gibt es etwas, was ich für Sie tun kann? Was brauchen Sie?‘ Und dann aber auch: ‚Passen Sie auf, dass Sie tun, was Sie tun sollen.‘“

Der Demokrat – deren Mutter Catherine ‚Jean‘ Biden 2010 im Alter von 92 Jahren nach langer Krankheit starb – wird am Montag (19. September) an der Beerdigung von Queen Elizabeth teilnehmen und gehört zu den geschätzten 500 Staats- und Regierungschefs der Welt, die sich in Englands Hauptstadt begeben haben, um sich an die verstorbene Monarchin zu erinnern. Aus Deutschland haben sich bereits Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (66) und seine Frau Elke Büdenbender (60) sowie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (63) angekündigt. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz wird erwartet.