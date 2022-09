Die Royal Family zollt Queen Elizabeth mit einem Social-Media-Post Tribut.

Die verstorbene Königin wurde am gestrigen Montag (19. September) in der ‚King George VI Memorial Chapel‘ im Windsor Castle beigesetzt. Auf Twitter veröffentlichten ihre Angehörigen jetzt einen Erinnerungspost. Neben ein Foto der beliebten Monarchin stand zu lesen: „Mögen Scharen von Engeln dich zur Ruhe singen. In liebevoller Erinnerung an Ihre Majestät, die Königin. 1926-2022.“ Das Zitat im Beitrag entstammt dem klassischen englischen Theaterstück ‚Hamlet‘ von William Shakespeare. In der entsprechenden Szene hält Horatio seinen Freund Hamlet in den Armen als dieser stirbt.

Auch in seiner Fernsehansprache nach dem Tod der Queen am 8. September nahm King Charles Bezug auf die besondere Zeile. Damals sagte der 73-Jährige: „Wir schulden ihr von Herzen mehr, als jede Familie ihrer Mutter geben kann. Für ihre Liebe, ihre Zuneigung, ihre Führung, ihr Verständnis und ihr gutes Beispiel. An meine geliebte Mutter, jetzt da du deine letzte Reise zu meinem verstorbenen Vater antrittst, will ich dir nur eines sagen: Danke. Danke für deine Liebe und die Hingabe für deine Familie und die Familie der Nationen, der du all diese Jahre so fleißig gedient hast. Mögen Scharen von Engeln dich zur Ruhe singen.“