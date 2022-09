Shania Twain soll sich mit den „sehr offenen Songtexten“ auf ihrem kommenden Album nicht zurückgehalten haben.

Die 'You're Still The One'-Hitmacherin hatte in der letzten Woche mit ihrer neuen Lead-Single 'Waking Up Dreaming' ein neues Kapitel in ihrer Musikkarriere aufgeschlagen, und hat jetzt angekündigt, dass ihr erstes Album seit 'Now' aus dem Jahr 2017 die Leute aufheitern und sie zum Tanzen bringen soll.

In einem Interview mit der 'Bizarre'-Kolumne der 'The Sun'-Zeitung erzählte Twain: „Ich freue mich wirklich darauf, die Menschen damit aufheitern zu können. Dieses Album ist sehr lebensfroh und ich bin darauf sehr offen mit meinen Songtexten, also ist es kein fluffiges, lyrisches Album. Es ist eine fröhliche Platte. Ich hatte eine sehr produktive Songwriting-Pandemiezeit und so sehr wir dabei auch isoliert waren, es war fast so, als ob ich mich selbst aufheitern wollte, und das ist in der Musik einfach zum Ausdruck gekommen. Es ist so tanzbar.“ An anderer Stelle verriet die 57-jährige Sängerin zudem, wie sie Harry Styles‘ Angebot, im April ein Coachella-Duett mit ihm zu singen, ursprünglich abgelehnt hatte, weil sie sich zu der Zeit nicht in der Nähe von Kalifornien aufgehalten hatte. Der Auftritt sei dabei jedoch ein „dauerhafter Moment für alle" gewesen. Die beiden Stars spielten dabei Shanias Hits 'Man! I Feel Like A Woman!' und 'You’re Still The One' im Empire Polo Club in Indio. „Harry und ich haben uns Nachrichten geschrieben und er fragte: 'Willst du mit mir beim Coachella singen?' Und ich sagte: 'Nun, ich bin nicht in der Nähe von L.A., ich bin gerade wirklich weit entfernt.' So ging das hin und her, dann wollte ich es nicht machen, und dann sagte er noch einmal: 'Ich denke wirklich, dass du das am ersten Wochenende machen solltest, bitte mach es'. Es gab keine große Produktion und es ist zu einem so enormen, bleibenden Moment für uns alle geworden“, erzählte die Künstlerin.