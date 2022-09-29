（大阪）大阪市中央区内久宝寺町３丁目付近でつきまとい　９月２７日午後

Published
2022/09/29 10:45 (JST)

大阪府警によると、２７日午後３時３０分ごろ、大阪市中央区内久宝寺町３丁目付近の路上で女子小学生へのつきまといが発生しました。（実行者の特徴：女性、３０歳位、茶髪交じりロングを後ろで束ねる、身長高め、ピンク色Ｔシャツ、黒色ズボン）

■実行者の言動や状況
・通行中の女児の後をつけた。

■現場付近の施設
・谷町四丁目駅［大阪メトロ］、谷町六丁目駅［大阪メトロ］、松屋町駅［大阪メトロ］、南大江小学校、阪神高速１３号東大阪線

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