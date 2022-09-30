気象庁によると、30日14:58頃、茨城県南部を震源とするM4.4の地震があり、栃木県宇都宮市・栃木市・佐野市・下野市・壬生町、群馬県板倉町で震度4の揺れを観測しました。
この地震による津波の心配はありません。
■発生事象
・発生日時 ：9月30日14:58頃
・震源地 ：茨城県南部(北緯36.1度、東経139.9度)
・震源の深さ：約50km
・地震の規模：M4.4(推定)
■震度3以上が観測された地域
・震度4 ：栃木県南部、群馬県南部
・震度3 ：茨城県北部、茨城県南部、埼玉県北部、埼玉県南部、千葉県北西部
■震度3以上が観測された市町村
【震度4】
・栃木県 ：宇都宮市、栃木市、佐野市、下野市、壬生町
・群馬県 ：板倉町
【震度3】
・栃木県 ：足利市、鹿沼市、小山市、益子町、野木町
・群馬県 ：桐生市、太田市、館林市、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町
・茨城県 ：笠間市、城里町、土浦市、古河市、結城市、常総市、筑西市、坂東市、桜川市、境町
・埼玉県 ：熊谷市、行田市、加須市、東松山市、羽生市、深谷市、久喜市、滑川町、さいたま市北区、さいたま市見沼区、さいたま市岩槻区、川口市、春日部市、北本市、宮代町
・千葉県 ：野田市