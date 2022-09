Kate Hudson findet es "schwer", über den Auszug ihres Sohnes zu sprechen.

Die 43-jährige Schauspielerin muss sich immer noch an das Leben ohne ihren 18-jährigen Sohn Ryder gewöhnen, der vor kurzem von zu Hause ausgezogen ist, um aufs College zu gehen. "Es ist schwer, überhaupt darüber zu sprechen. Es gibt Momente, in denen ich einfach anfange zu weinen, weil mir einfach klar wird, dass er nicht mehr da ist”, so Hudson.

Trotzdem freut sich die Hollywood-Schönheit, die Ryder mit ihrem Ex-Mann Chris Robinson hat, für ihren Sohn. Sie erklärte: "Er hat einen Riesenspaß, er ist in der Stadt […] und das macht mich so aufgeregt. Ich bin so aufgeregt wegen seiner Zukunft. Wenn man sieht, dass es seinen Kindern gut geht und sie sich in ihrer Haut wohlfühlen, ist das alles, was ich mir wünschen kann.” Kate, die auch Bing (11) mit Matt Bellamy und Rani Rose (3) mit ihrem Verlobten Danny Fujikawa hat, kann sich gut in ihren Sohn hineinversetzen und weiß, an welchem Punkt in seinem Leben er sich gerade befindet. Gegenüber ‘Access Hollywood’ sagte sie: "Er war an einem so guten Ort und ich erinnere mich an diese Zeit in meinem Leben, in der alles möglich ist, was vor einem liegt. Und ich konnte es in ihm sehen und ich war einfach so überwältigt, dass ich weinen musste."