Bei der Met Gala 2023 wird sich alles um Karl Lagerfeld drehen.

Die jährliche Ausstellung in New York steht im kommenden Jahr unter dem Motto ‚Karl Lagerfeld: A Line of Beauty‘. Die Organisatoren der Fashion-Extravaganza bestätigten jetzt, dass beim Eröffnungsevent 150 Modekreationen des legendären Designers präsentiert werden sollen. Das Metropolitan Museum of Art, das als Gastgeber der jährlichen Met Gala fungiert, kündigte auf seinem offiziellen Twitter-Account an: „Im Mai 2023 ist es soweit — entdeckt die künstlerische Methodik und das Stilvokabular von Karl Lagerfelds Designs in ‚Karl Lagerfeld: A Line of Beauty‘ im Kostüminstitut der Met.“

Max Hollein, der Leiter der Met, erklärte in einem Statement, dass die geplante Ausstellung sich mit Lagerfelds kreativem Erbe und seiner besonderen Herangehensweise an seine modischen Innovationen befassen wird. „Karl Lagerfeld war einer der fesselndsten, produktivsten und erkennbarsten Köpfe in Mode und Kultur“, findet Hollein, „er war gleichermaßen bekannt für seine außergewöhnlichen Designs und seine kreativen Leistungen sowie für seine legendäre Persönlichkeit. Diese eindringliche Ausstellung wird sein einzigartiges künstlerisches Schaffen aufzeigen. Sie lädt die Öffentlichkeit ein, einen essentiellen Teil von Lagerfelds grenzenloser Vorstellungskraft und seiner Leidenschaft für Innovation zu entdecken.“