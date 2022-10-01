兵庫県警によると、９月３０日午後３時ごろ、尼崎市久々知西町２丁目付近の公園で女子小学生への粗暴行為が発生しました。（実行者の特徴：年配男性、白髪交じり、小太り、赤色と藍色ボーダー柄半袖シャツ、白色系ズボン）
■実行者の言動や状況
・遊んでいた女児に声をかけ、大声を出し、拳を振り上げ、殴るような動きを見せた。
・「ここで小学生は遊んではいけないよ」
・「誰にそんな口の聞き方をしてるのや」
■現場付近の施設
・名和小学校、★大成中学校、名神高速道路、ＪＲ福知山線
兵庫県警によると、９月３０日午後３時ごろ、尼崎市久々知西町２丁目付近の公園で女子小学生への粗暴行為が発生しました。（実行者の特徴：年配男性、白髪交じり、小太り、赤色と藍色ボーダー柄半袖シャツ、白色系ズボン）
■実行者の言動や状況
・遊んでいた女児に声をかけ、大声を出し、拳を振り上げ、殴るような動きを見せた。
・「ここで小学生は遊んではいけないよ」
・「誰にそんな口の聞き方をしてるのや」
■現場付近の施設
・名和小学校、★大成中学校、名神高速道路、ＪＲ福知山線
© 日本不審者情報センター合同会社
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