（兵庫）尼崎市久々知西町２丁目付近で粗暴行為　９月３０日午後

Published
2022/10/02 08:53 (JST)

兵庫県警によると、９月３０日午後３時ごろ、尼崎市久々知西町２丁目付近の公園で女子小学生への粗暴行為が発生しました。（実行者の特徴：年配男性、白髪交じり、小太り、赤色と藍色ボーダー柄半袖シャツ、白色系ズボン）

■実行者の言動や状況
・遊んでいた女児に声をかけ、大声を出し、拳を振り上げ、殴るような動きを見せた。
・「ここで小学生は遊んではいけないよ」
・「誰にそんな口の聞き方をしてるのや」

■現場付近の施設
・名和小学校、★大成中学校、名神高速道路、ＪＲ福知山線

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