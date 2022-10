Melanie C verrät, dass sie sich „immer weiblich gefühlt" hat.

Die Sängerin stieg in den 90er-Jahren dank den Spice Girls zum gefeierten Popstar auf. Aufgrund ihres lockeren Kleidungsstils erhielt sie schnell den Spitznamen ‚Sporty Spice‘. Mel war nämlich bekannt dafür, ständig Trainingsanzüge und Turnschuhe anzuziehen. Dass aufgrund ihres Images regelmäßig falsche Schlüsse zu ihrer sexuellen Orientierung gezogen wurden, findet die Musikerin urkomisch.

Auf die Frage, ob sie jemals ihre Sexualität oder ihr Geschlecht in Frage gestellt habe, gibt sie im Gespräch mit dem ‚Psychologies‘-Magazin an: „Nein, es war so lustig, als sie in den 90ern meine Sexualität in Frage gestellt haben, denn es war nie etwas, an dem ich gezweifelt hatte.“

Nichtsdestotrotz setzt sich die Britin seit vielen Jahren für die LGBTQI+-Community ein. „Musik ist sehr von Männern dominiert und ich habe mit nicht-binären Menschen gearbeitet und bin ein großer Fürsprecher der LGBTQI+-Community“, schildert sie. „Ich fühle mich also wie in einer privilegierten Situation, in der ich über das Geschlecht hinwegblicken kann. Aber ich habe mich immer weiblich gefühlt."

Die ‚Never Be The Same Again‘-Interpretin zeigt sich beeindruckt davon, wie die Generation ihrer Tochter mit diesem Thema umgeht. Zusammen mit ihrem Ex-Partner hat Mel die 13-jährige Scarlet. „Es ist erstaunlich, wie sich die Dinge jetzt geändert haben. In der Generation meiner Tochter zuckt niemand mit der Wimper. Du denkst nur, wow, wenn wir so weit gekommen sind, dann sieht das gut aus“, erzählt die 48-Jährige.