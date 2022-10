Shania Twain verkündete, dass sie hofft, mit Harry Styles Musik aufnehmen zu können.

Die Musikerin hatte sich beim Coachella-Musikfestival in Kalifornien im April mit dem ehemaligen One Direction-Star auf der Bühne zusammengetan, um mit dem Star ihre Hits 'Man! I Feel Like a Woman!' und 'You're Still the One' zu singen.

Und jetzt hat Shania enthüllt, dass sie hofft, ihre vorherige Zusammenarbeit mit Styles auf der Bühne auch ins Aufnahmestudio bringen zu können. In einem Gespräch mit 'Extra' erklärte die kanadische Sängerin: „Nicht auf [meinem] neuen Album, aber in Zukunft würde ich dazu ja sagen. Ich werde Harry daran festhalten. Ich denke, wir haben uns gegenseitig überrascht, wie natürlich es [beim Coachella] war. Also habe ich vor, das zu machen [mit ihm Musik aufzunehmen].“ Shanias nächstes Studioalbum soll im nächsten Jahr herauskommen, wobei die Künstlerin derzeit ihre neue Single 'Waking Up Dreaming' promotet. Twain schwärmte vor kurzem während eines Auftritts im Podcast 'Table Manners with Jessie and Lennie Ware' über ihren gemeinsamen Coachella-Auftritt mit Harry. Sie verriet: „Er ist einfach eine wirklich aufrichtige, nette Person. Und ich denke, das ist wirklich, ich meine, offensichtlich ist er sehr talentiert. Aber die Leute lieben ihn. Er ist sympathisch. Und ich denke, er hat sich diese Sympathie verdient… Es war ein wunderschöner Moment.“