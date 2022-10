Lindsay Lohan ist glücklich wieder vor der Kamera zu stehen.

Die 36-jährige Schauspielerin erlangte als Kind internationalen Ruhm, als sie ihren Durchbruch 1998 in der Komödie ‘Ein Zwilling kommt selten allein’ schaffte. Und obwohl Lindsay eine längere Pause von der Filmindustrie eingelegt hat, hatte sie seit ihrer Rückkehr keine Probleme.

Lindsay, die einen Vertrag über drei Filme mit Netflix unterzeichnet hat, beginnend mit der Liebeskomödie 'Falling for Christmas', sagte: "Ich habe versucht, mich am Set nicht ablenken zu lassen. Ich bin vor und nach einer Szene sehr für mich. Ich bin gerne in meinem eigenen Kopf und bereite mich nebenbei in Ruhe vor. Aber für mich ist die Schauspielerei wie Fahrradfahren, mein ganzes Leben lang. Es ist einfach in mir. Es ist ein Teil von mir. Filme zu machen, eine Figur zu spielen, bringt mir so viel Freude, wenn ich eine Geschichte mit Menschen teilen kann. Die Menschen auf diese Reise mitzunehmen, ist ein solcher Segen.”

Lindsay spielt neben Chord Overstreet, Jack Wagner und Chase Ramsey in dem von Janeen Damian inszenierten Film. Lindsay, die schon einmal wegen Alkoholismus in einer Entzugsklinik war, fügte hinzu: "Es ist so eine erfrischende, herzerwärmende romantische Komödie und ich vermisse es, diese Art von Filmen zu machen." Die Schauspielerin genoss auch die Erfahrung, für den Film einige neue Fähigkeiten zu erlernen. "Die ganzen Stuntszenen haben mir wirklich Spaß gemacht, weil ich in vielen meiner Filme nicht so viel gemacht habe”, so Lohan gegenüber ‘The Hollywood Reporter’ weiter.