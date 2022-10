Naomi Watts möchte mit ihrer Kosmetikmarke für die Wechseljahre eine Balance zwischen "Humor" und "echten Gefühlen" schaffen.

Die 54-jährige Schauspielerin - Mitbegründerin von ONDA Beauty - hat sich mit Em and Friends zusammengetan, um eine Reihe lustiger Menopause-Grußkarten als Spendenaktion für die Alliance For Period Supplies herauszubringen. Über die Idee mit den Grußkarten sprach sie mit ‘Entertainment Weekly': "Die Künstlerin gibt es schon eine Weile, und so haben wir uns mit ihr zusammengetan. Wir dachten, es sei eine großartige Möglichkeit, die Gemeinschaft in Gang zu bringen. Wenn man die Tür nur ein wenig öffnet, wird man überrascht sein, wie viele Menschen wirklich bereit sind, über [die Wechseljahre] zu sprechen. Humor vertreibt Unbehagen und Schmerz - das wissen wir bereits. Und genau so habe ich mir die Vision der Marke vorgestellt. Sie sollte Humor haben.” Die 'The Impossible'-Darstellerin fügte hinzu: "Wir wollen, dass es ein Ort ist, an den die Leute kommen […] und echte Gefühle haben, aber auch über sich selbst lachen und es irgendwie erträglicher machen."

Naomi hat bereits "eine gute Handvoll" an ihre Freundinnen verschickt. Sorgen, dass die Karten an jemanden gelangen, der noch nicht in den Wechseljahren ist, macht sie sich nicht. Schließlich kommt früher oder später jede Frau in die Wechseljahre. Sie lacht: "Sagen Sie einfach: 'Na ja, bald ist es soweit! Die Hälfte der Bevölkerung wird [irgendwann] in die Wechseljahre kommen. Das Ziel der Marke ist es, die Stigmatisierung zu beenden, die Verwirrung und das Mysterium zu beseitigen und Mythen zu entlarven. Wir wollen das Thema so normal wie möglich machen, denn wir leben immer länger. Wir leben noch Jahrzehnte nach der Menopause, was früher nicht der Fall war. Es muss wirklich ein offenes Gespräch werden.”