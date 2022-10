多和田葉子さん

【ニューヨーク共同】米国の代表的な文学賞、全米図書賞の運営団体は4日、翻訳文学部門の最終候補5作品の一つに、ドイツ在住の芥川賞作家、多和田葉子さんの小説「地球にちりばめられて」が選ばれたと発表した。受賞作は11月16日に発表される。

この作品は、欧州留学中に故郷の島国が消えてしまった女性が、自分と同じ母語を話す人を探して旅をする物語。マーガレット満谷さんが英訳し、英題は「SCATTERED ALL OVER THE EARTH」。

多和田さんは2018年、満谷さんが英訳した小説「献灯使」で全米図書賞の翻訳文学部門を受賞した。