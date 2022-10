Sir Elton John hat die UK-Etappe seiner ‚Farewell Yellow Brick Road Tour‘ verlängert.

Die 75-jährige Musiklegende wird nun am 30. Mai 2023 zwei weitere Termine in der Londoner The O2 Arena und am 8. Juni 2023 ein drittes Konzert in der Utilita Arena in Birmingham spielen. Der britische Teil der Tour beginnt am 2. April im The O2 und soll derzeit mit zwei Nächten im Glasgower SSE Hydro am 17. und 18. Juni enden. Die Tour wird am 28. März 2023 in der 3Arena in Dublin, Irland, nach Stadionshows in Nordamerika, Australien und Neuseeland fortgesetzt.

Eltons letzte US-Show wird live auf Disney+ übertragen. Der ‚Crocodile Rock‘-Hitmacher wird am 20. November im Dodger Stadium in Los Angeles auftreten und die Performance wird live auf dem Streaming-Dienst zu sehen sein. Im Mai wurde bekannt gegeben, dass das außergewöhnliche Leben und die Karriere des ‚Tiny Dancer‘-Hitmachers in einer kommenden Disney+-Dokumentation gezeigt werden sollen. ‚Goodbye Yellow Brick Road: The Final Elton John Performances and the Years that Made His Legend‘ wird nie zuvor gesehenes Archivmaterial und neue Interviews enthalten. Es wird zeitgleich mit dem Auftritt der 75-jährigen Ikone veröffentlicht, mit dem Elton die nordamerikanische Etappe seiner letzten Tour an dem weltberühmten Veranstaltungsort beendete, an dem er 1975 zwei Shows spielte, und bei dem berühmten Duett von ‚Philadelphia Freedom‘ von Tennis-Ass Billie Jean King begleitet wurde.

R.J. Cutler, der auch schon die Billie Eilish-Dokumentation ‚Billie Eilish: The World‘s a Little Blurry‘ für Disney geleitet hat, führt Regie, während der Ehemann des ‚Hold Me Closer‘-Hitmachers, David Furnish, produziert. Cutler sagte: „Was für ein Nervenkitzel und eine Ehre ist es, dass David Furnish und ich diesen intimen und einzigartigen Blick auf einen der berühmtesten Künstler der Welt kreieren können. Wie bei so vielen anderen auch, hat Elton Johns Musik für mich seit Jahrzehnten eine tiefe Bedeutung, und diese Gelegenheit ist nichts weniger als ein Karrierehöhepunkt und ein Privileg.“

Sir Elton Johns UK Farewell Yellow Brick Road Tourdaten:

2. April 2023 - The O2, London

4. April 2023 - The O2, London

5. April 2023 - The O2, London

8. April 2023 - The O2, London

9. April 2023 – The O2, London

12. April 2023 - The O2, London

13. April - The O2, London

16. April 2023 - The O2, London

17. April 2023 - The O2, London

19. April 2023 - Resorts World Arena, Birmingham

22. April 2023 – M+S Bank Arena, Liverpool

23. April 2023 – M+S Bank Arena, Liverpool

30. Mai 2023 – The O2, London

31. Mai 2023 – AO Arena, Manchester

2. Juni 2023 – AO Arena, Manchester

3. Juni 2023 - AO Arena, Manchester

6. Juni 2023 - First Direct Arena, Leeds

8. Juni 2023 – Utilita Arena, Birmingham

10. Juni 2023 – Utilita Arena, Birmingham

11. Juni 2023 – Utilita Arena, Birmingham

13. Juni 2023 - P J Live, Aberdeen

15. Juni 2023 - P J Live, Aberdeen

17. Juni 2023 - Die SSE Hydro, Glasgow

18. Juni 2023 – Die SSE Hydro, Glasgow