（岐阜）岐阜市加納桜通１丁目付近で盗撮の疑い　１０月５日午後

Published
2022/10/05 21:18 (JST)

岐阜県警によると、５日午後３時５分ごろ、岐阜市加納桜通１丁目付近のバス停で女子児童への盗撮の疑いが発生しました。（実行者の特徴：中年男性、小柄、黒色服装、サングラス、黒色マスク、黒色ハット帽）

■実行者の言動や状況
・ベンチに座っていた女児に、スマートフォンを向けた。

■現場付近の施設
・岐阜駅［ＪＲ］、名鉄岐阜駅［名鉄］、岐阜大学教育学部附属小学校、岐阜大学教育学部附属中学校、岐阜聾学校など

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