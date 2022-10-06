（大阪）堺市北区東浅香山町２丁付近で盗撮の疑い　１０月５日午後

Published
2022/10/06 19:00 (JST)

大阪府警によると、５日午後３時３０分ごろ、堺市北区東浅香山町２丁付近の公園で女子小学生への盗撮の疑いが発生しました。（実行者の特徴：男性、３０代位、茶色上衣、青色ズボン、黒縁メガネ、マスク、ベージュ色キャップ帽）

■実行者の言動や状況
・遊んでいた女児らに携帯電話を向けた。

■現場付近の施設
・浅香駅［ＪＲ］、東浅香山小学校、新浅香山小学校、香ケ丘リベルテ高校、イオンモール堺北花田など

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