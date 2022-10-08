福岡県警によると、８日午後７時ごろ、福岡市博多区中洲３丁目付近の施設で女性へのスカート内盗撮の疑いが発生しました。（実行者の特徴：男性、２０～３０歳、黒色フード付きジャンパー、黒色ジャージズボン）
■実行者の言動や状況
・女性のスカート内にスマートフォンを入れた。
■現場付近の施設
・中洲川端駅［福岡市交通局］、博多小学校、福岡アンパンマンこどもミュージアムｉｎモール、櫛田神社、那珂川
福岡県警によると、８日午後７時ごろ、福岡市博多区中洲３丁目付近の施設で女性へのスカート内盗撮の疑いが発生しました。（実行者の特徴：男性、２０～３０歳、黒色フード付きジャンパー、黒色ジャージズボン）
■実行者の言動や状況
・女性のスカート内にスマートフォンを入れた。
■現場付近の施設
・中洲川端駅［福岡市交通局］、博多小学校、福岡アンパンマンこどもミュージアムｉｎモール、櫛田神社、那珂川
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