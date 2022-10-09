中国電力によると、呉市の約24400軒で停電が発生していましたが、10日01:50現在、復旧しています。

■影響地域

呉市：約24400軒(下蒲刈町三之瀬、下蒲刈町下島、下蒲刈町大地蔵、仁方中筋町、仁方大歳町、仁方宮上町、仁方本町1丁目、仁方本町2丁目、仁方本町3丁目、仁方桟橋通、仁方町、仁方皆実町、仁方西神町、仁方錦町、安浦町中央2丁目、安浦町中央ハイツ、安浦町内海南2丁目、安浦町内海南3丁目、安浦町内海南4丁目、安浦町大字中切、安浦町大字内平、安浦町大字内海、安浦町大字安登、安浦町安登東1丁目、安浦町安登東2丁目、安浦町安登東3丁目、安浦町安登東4丁目、安浦町安登東5丁目、安浦町安登東6丁目、安浦町安登西10丁目、安浦町安登西1丁目、安浦町安登西2丁目、安浦町安登西3丁目、安浦町安登西4丁目、安浦町安登西5丁目、安浦町安登西6丁目、安浦町安登西7丁目、安浦町安登西8丁目、安浦町安登西9丁目、川尻町上畑、川尻町久俊1丁目、川尻町久俊2丁目、川尻町久俊3丁目、川尻町久筋1丁目、川尻町久筋2丁目、川尻町久筋3丁目、川尻町原山、川尻町原山1丁目、川尻町原山2丁目、川尻町原山3丁目、川尻町大原、川尻町大見上、川尻町寺田、川尻町小仁方1丁目、川尻町小仁方2丁目、川尻町小用、川尻町小用1丁目、川尻町小用2丁目、川尻町小畑、川尻町岩戸、川尻町後懸、川尻町才之谷、川尻町才野谷、川尻町東1丁目、川尻町東2丁目、川尻町東3丁目、川尻町東4丁目、川尻町板休、川尻町板休野呂山、川尻町柳迫、川尻町森1丁目、川尻町森2丁目、川尻町森3丁目、川尻町森4丁目、川尻町水落、川尻町真光地、川尻町縄繰、川尻町西1丁目、川尻町西2丁目、川尻町西3丁目、川尻町西4丁目、川尻町西5丁目、川尻町西6丁目、広三芦2丁目、広両谷1丁目、広両谷2丁目、広両谷3丁目、広中町、広中迫町、広古新開1丁目、広吉松1丁目、広名田1丁目、広名田2丁目、広塩焼1丁目、広塩焼2丁目、広多賀谷2丁目、広大広2丁目、広大新開1丁目、広大新開2丁目、広大新開3丁目、広小坪1丁目、広小坪2丁目、広徳丸町、広本町1丁目、広杭本町、広町、広町字東小坪、広町田1丁目、広町田2丁目、広白岳1丁目、広白岳2丁目、広白岳3丁目、広白岳4丁目、広白岳5丁目、広白岳6丁目、広白石1丁目、広白石2丁目、広白石3丁目、広白石4丁目、広石内1丁目、広石内2丁目、広石内3丁目、広石内4丁目、広長浜3丁目、広長浜4丁目、広長浜5丁目、広駅前1丁目、広駅前2丁目、蒲刈町向、蒲刈町大浦、蒲刈町宮盛、蒲刈町田戸、郷原学びの丘1丁目、郷原学びの丘2丁目、郷原町、阿賀北1丁目)