Daniel Radcliffe schätzt sich glücklich, keine "aufdringlichen" Eltern gehabt zu haben.

Der 33-jährige Schauspieler, der im Alter von elf Jahren die Hauptrolle in der ‘Harry Potter’-Filmreihe übernahm, lobte seine "unglaubliche" Mutter und seinen Vater dafür, wie sie mit seiner Karriere und seinem Leben im Rampenlicht umgegangen sind. Er erzählte 'Entertainment Tonight': "Meine Eltern waren unglaublich. Sie waren wirklich unterstützend. Sie haben den Spagat geschafft, nicht aufdringlich zu sein, aber sie haben mich immer unterstützt. Auf eine Art und Weise, die man den Eltern von Kinderschauspielern nicht oft zuschreibt. Ich habe also Glück gehabt."

Daniel ist demnächst in 'Weird: The Al Yankovic Story' zu sehen, und er war dankbar, dass der Parodie-Musiker Al Yankovic seine Arbeit an dem Projekt so unterstützt hat. "Er war jeden Tag am Set, er war unglaublich involviert in die Dreharbeiten. Ja, er war wirklich nett, die ganze Zeit über."

Radcliffes Freundin Erin Darke ist ein großer Fan des Musical-Komikers, doch der Schauspieler gab zu, dass er sich vor allem Sorgen machte, was ihre Familie von dem Film unter der Regie von Eric Appel halten würde. Auf die Frage, wie Erin reagiert hat, sagte er: "Nach Eric und Al sind es wahrscheinlich meine Schwiegereltern, deren Reaktion mir am meisten Sorgen bereitet. Erins Vater und Bruder, denn sie sind auch große Fans. Erin hat den Film schon gesehen, aber ich bin gespannt, was [ihr Vater] Ian davon hält. Ich hoffe wirklich, dass er ihn mag."