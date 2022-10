Robbie Williams verriet, dass eine Party mit Oasis auf dem Glastonbury-Festival der Katalysator für sein „neues Leben“ gewesen sei, nachdem er Take That verlassen hatte, als er am Sonntagabend (9. Oktober) seine 'XXV Tour'-Tournee in The O2 in London startete.

Der 48-jährige Star erinnerte sich auf der Bühne daran, wie er Liam und Noel Gallagher 1995 auf dem weltberühmten Musikfestival in Somerset in Südwestengland traf, kurz nachdem er aus der Band ausgestiegen war.

Obwohl sich die Beziehungen zwischen Robbie und den Gallagher-Brüdern daraufhin verschlechterten, hat der Musiker akzeptiert, dass dieser Moment der Start seiner Karriere als einer der größten Solosänger aller Zeiten gewesen ist. Bevor er ein Cover des Oasis-Klassikers 'Don’t Look Back In Anger' sang, verkündete Robbie bei dem Konzert: „Ich fing damit an, Ideen zum Schreiben meiner eigenen Songs zu haben. Dann führte Eins zum anderen und ich machte den großen Fehler, die Regeln zu brechen. Ich war nicht mehr aufzuhalten. Ich machte mich mit einer Flöte voller Champagner [...] auf den Weg, […], und ich ging zum Glastonbury-Festival, um das zu beginnen, von dem ich nicht wusste, dass es der Beginn meines neuen Lebens sein würde. Als ich dort war, habe ich mit dieser Bande rumgehangen..." Bei dem Event spielte Williams zudem das Video zu Take Thats 'Do What You Like'-Debütsingle auf der großen Leinwand ab, in dem er, Gary Barlow, Jason Orange, Mark Owen und Howard Donald, zu sehen waren.