（愛知）名古屋市中区富士見町で強盗　１０月１２日深夜

Published
2022/10/13 14:49 (JST)

愛知県警などによると、１２日午後１１時５０分ごろ、名古屋市中区富士見町のマンションで女性への強盗が発生しました。（実行者の特徴：男性、４人組、外国人風　黒色服装）

■実行者の言動や状況
・金槌を持ち、マンションを訪れ、転居作業中の２０代女性を脅し、現金約３百万円を奪った。
・「金庫はどこ」

■現場付近の施設
・東別院駅［名古屋市交通局］、上前津駅［名古屋市交通局］、橘小学校、平和小学校、前津中学校など

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