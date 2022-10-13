（東京）立川市泉町でつきまとい　１０月１３日夜

Published
2022/10/13 23:12 (JST)

警視庁によると、１３日午後７時２０分ごろ、立川市泉町の路上で女子小学生へのつきまといが発生しました。（実行者の特徴：年配男性、黄色ジャンパー、黒色ズボン、黒色系自転車）

■実行者の言動や状況
・帰宅途中の女児につきまとった。

■現場付近の施設
・高松駅［多摩都市モノレール］、立飛駅［多摩都市モノレール］、泉体育館駅［多摩都市モノレール］、砂川七番駅［多摩都市モノレール］、第五小学校など

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