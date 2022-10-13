警視庁によると、１３日午後７時２０分ごろ、立川市泉町の路上で女子小学生へのつきまといが発生しました。（実行者の特徴：年配男性、黄色ジャンパー、黒色ズボン、黒色系自転車）
■実行者の言動や状況
・帰宅途中の女児につきまとった。
■現場付近の施設
・高松駅［多摩都市モノレール］、立飛駅［多摩都市モノレール］、泉体育館駅［多摩都市モノレール］、砂川七番駅［多摩都市モノレール］、第五小学校など
警視庁によると、１３日午後７時２０分ごろ、立川市泉町の路上で女子小学生へのつきまといが発生しました。（実行者の特徴：年配男性、黄色ジャンパー、黒色ズボン、黒色系自転車）
■実行者の言動や状況
・帰宅途中の女児につきまとった。
■現場付近の施設
・高松駅［多摩都市モノレール］、立飛駅［多摩都市モノレール］、泉体育館駅［多摩都市モノレール］、砂川七番駅［多摩都市モノレール］、第五小学校など
© 日本不審者情報センター合同会社
閲覧を続けるには、ノアドット株式会社が「プライバシーポリシー」に定める「アクセスデータ」を取得することを含む「nor.利用規約」に同意する必要があります。
「これは何？」という方はこちら