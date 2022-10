Robbie Coltrane ist im Alter von 72 Jahren gestorben.

Der Tod des ‚James Bond‘-, ‚Cracker‘- und ‚Harry Potter‘-Schauspielers am Freitag (14. Oktober) wurde von seiner Agentin bestätigt. Belinda Wright sagte: „Mein Klient und Freund Robbie Coltrane OBE ist am Freitag, den 14. Oktober, verstorben. Robbie war ein einzigartiges Talent und teilte sich im ‚Guinness-Buch der Rekorde‘ die Auszeichnung für den Gewinn von drei aufeinanderfolgenden Best Actor Baftas für seine Darstellung von Fitz in Granada TVs Serie ‚Cracker‘ in den Jahren 1994, 1995 und 1996 mit Sir Michael Gambon.“

Der jüngeren Generations werde Coltraine aber wahrscheinlich am besten als der liebenswürde Halbriese Rubeus Hagrid, Hüter der Schlösser und Ländereien von Hogwarts, aus den ‚Harry Potter‘-Filmen in Erinnerung bleiben, eine Rolle, die Kindern und Erwachsenen auf der ganzen Welt gleichermaßen Freude bereitete und seit über 20 Jahren jede Woche einen Strom von Fanbriefen auslöste. Fan-Mail bekam der Schauspieler laut Wright aber nicht nur von Potter-Fans: „James-Bond-Fans schreiben auch, um seine Rolle in ‚GoldenEye‘ und ‚The World Is Not Enough‘ zu loben. Für mich persönlich werde ich ihn als treuen Kunden in Erinnerung behalten. Er war nicht nur ein wunderbarer Schauspieler, sondern auch forensisch intelligent, brillant witzig und nach 40 Jahren, in denen ich stolz darauf war, mich seine Agentin nennen zu dürfen, werde ich ihn vermissen.“

Coltrane hinterlässt seine Schwester Annie Rae, seine Kinder Spencer und Alice und deren Mutter, Coltranes Ex-Frau, Rhona Gemmell. „Die Familie möchten dem medizinischen Personal des Forth Valley Royal Hospital in Larbert für seine Sorgfalt und Diplomatie danken“, fügte Wright in dem Statement hinzu. Eine Todesursache wurde nicht angegeben.

Robbie ist weltweit bekannt für seine Rolle als Rubeus Hagrid im ‚Harry Potter‘-Franchise und Valentin Dmitrovich Zukovsky in den 007-Filmen ‚GoldenEye‘ und ‚The World Is Not Enough‘. Er wurde 2006 von Königin Elizabeth II. für seine Verdienste um das Drama zum OBE bei den New Year Honours ernannt. Geboren als Anthony Robert McMillan im glaswegischen Vorort Rutherglen, besuchte er das Glenalmond College, bevor er an die Glasgow School of Art ging. Er wechselte zum Drama, nachdem er ursprünglich darüber nachgedacht hatte, Maler zu werden, und trat unter dem Namen Coltrane als Hommage an den Jazzmusiker John Coltrane auf.