Anne Hathaway und ihre ‚Ocean‘s 8‘-Co-Stars weinten, als Donald Trump Hillary Clinton zur US-Präsidentschaft 2016 schlug.

Die 39-jährige Schauspielerin fügte hinzu, dass der Dreh zu dem rein weiblich geführten Film ihr klar machte, dass Männer in Hollywood in einem „Rudel“ reisen und sie mehr Filme mit Frauen machen möchte.

Anne, die in dem ‚Ocean‘s 11‘-Spin-off mit Sandra Bullock, Cate Blanchett, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Awkwafina, Rihanna und Helena Bonham Carter zu sehen war, erzählten der November-Ausgabe von Elle über die Dreharbeiten im Jahr 2016: „Mein erster Drehtag war der Tag nach der Wahl 2016. Wir haben alle unsere Haare und unser Make-up am Morgen gemacht und dann Hillarys Konzessionsrede gesehen – und dann geweint und dann unsere Haare und unser Make-up erneuert und dann einen 20-Stunden-Tag gearbeitet. Weil Frauen wirklich hart sind. Warum hat es so lange in meiner Karriere gedauert, so viele Frauen am Set zu haben?“

Den Grund fand Anne in der Struktur in Hollywood, die trotz aller Bemühungen noch immer ein männliches Business ist. „Und dann erinnere ich mich, dass ich ein deutliches Gefühl hatte wie: ‚Oh, so ist es also, ein Mann in Hollywood zu sein.‘ Wo auch immer sie hingehen, sie sind in einem Rudel. Es gibt so viel Leichtigkeit darin. Und ich wollte einfach mehr davon.“ Deswegen will Anne in Zukunft mehr Filme mit vorwiegend weiblichem Cast und Crew drehen. „Ich dachte, ich muss das zu einer Absicht in meiner Karriere machen: mit anderen Frauen zusammenzuarbeiten und Möglichkeiten für möglichst viele Frauen zu schaffen.“