（静岡）浜松市中区鹿谷町で下半身露出　１０月１４日夜

Published
2022/10/16 13:56 (JST)

静岡県警によると、１４日午後７時３０分ごろ、浜松市中区鹿谷町のバス停で女子高校生への下半身露出が発生しました。（実行者の特徴：男性、３０～４０代、白色Ｔシャツ、黒色系パーカー、黒色系ジャージズボン）

■実行者の言動や状況
・バス待ちの女子生徒に下半身を見せた。

■現場付近の施設
・追分小学校［発生学校区］、広沢小学校、静岡大学教育学部附属浜松小学校、静岡大学教育学部附属浜松中学校、浜松北高校など

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