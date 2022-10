Alexandra Daddario hat sich dem Cast von 'I Wish You All The Best' angeschlossen.

Die 36-jährige Schauspielerin wird in dem kommenden Film mitspielen, der das Regiedebüt von Tommy Dorfman markieren soll.

Das Projekt basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von Mason Deaver, wobei Dorfman sowohl das Drehbuch schreiben und den Streifen auch produzieren wird. 'I Wish You All The Best' dreht sich um einen nicht-binären Teenager, der, nachdem er von konservativen Eltern aus dem Haus geworfen wurde, bei seiner entfremdeten Schwester einzieht und sich auf eine Reise der Selbstfindung begibt. ACE Entertainment soll die Spielfilmrechte an dem Projekt erworben haben, und Matt Kaplan wird den Film für das Unternehmen produzieren. Alexandra erklärte zuvor, dass sie das Schauspielern manchmal „surreal“ und „komisch“ finden würde, es aber schätzt, „sich im Moment zu verlieren“, wenn sie ihrem Job nachgeht. Die 'The White Lotus'-Darstellerin erklärte in einem Interview mit 'Collider': „Ja, aber ich habe die ganze Zeit über dieses Gefühl am Set. Du drehst eine Szene, in der du dir einfach denkst: 'Oh mein Gott, das ist so surreal. Ich kann nicht glauben, dass das mein Job ist.' Es ist ein sehr seltsames Ding, sich in einem Moment der Intimität zu verlieren, oder Sie schreien, oder Sie drehen eine Szene, in der Sie von einem Auto zerquetscht werden, oder so etwas. Ich habe all diese unterschiedlichen Erinnerungen daran, mich am Set zu befinden und plötzlich zu sagen: 'Das ist so komisch. Was tue ich? Es ist ein bizarrer Job, den ich habe.'"