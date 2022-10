Louis Tomlinson dachte, One Direction würden nur "ein oder zwei Jahre" Pause machen.

Der 30-jährige Sänger gab zu, dass er nicht wollte, dass die Band - zu der auch Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles und Niall Horan gehörten - 2016 eine Pause auf unbestimmte Zeit einlegte. Er fand es besonders frustrierend, dass niemand einen Zeitpunkt nannte, wann sie sich wieder versöhnen würden, was es ihm schwer machte, weiterzumachen. Er sagte der ‘Music Week’: "Als wir die Gespräche führten, hatten wir nie eine wirkliche Klarheit darüber, was es war. Ich kann mich daran erinnern, dass ich zu diesen Treffen ging und sagte: 'Weißt du, ich verstehe es - es ist nicht das, was ich will - aber alles, worum ich bitten würde, ist eine ungefähre Zeitangabe, wie lange die Pause dauern soll.' Und es gab nie wirklich eine Antwort. Also verließ ich die Band und kreuzte meine Finger und dachte: 'Oh, vielleicht wird es nur ein oder zwei Jahre dauern.'"

Louis hatte stets die Hoffnung, dass sich die Band wieder zusammenschließt. "Das ist auch der Grund, warum ich lange gebraucht habe, um darüber hinwegzukommen, weil ich nicht wirklich wusste, was es war. Ich denke, das hat mich wahrscheinlich davon abgehalten, meine Solokarriere zu starten, weil ich immer noch dachte, dass ich in dieser Band sein wollte", so der Musiker weiter.