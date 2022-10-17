（兵庫）神戸市中央区布引町４丁目で盗撮の疑い　１０月１７日深夜

Published
2022/10/18 08:49 (JST)

兵庫県警によると、１７日午後１０時３２分ごろ、神戸市中央区布引町４丁目の駅で女子への盗撮の疑いが発生しました。（実行者の特徴：年配男性、小太り、黒色ジャンパー、ベージュ色ズボン、灰色マスク）

■実行者の言動や状況
・電車待ちの女子にスマートフォンを向けた。

■現場付近の施設
・★三ノ宮駅［ＪＲ］、神戸三宮駅［阪急・阪神］、三宮駅［神戸新交通・神戸市交通局］、三宮・花時計前駅［神戸市交通局］、神戸市役所など

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