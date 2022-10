Geena Davis sagt, sie habe viel von Susan Sarandon gelernt.

Die 'Thelma und Louise'-Darstellerin (66), die mit Susan (76) in dem Film von 1991 spielte, sagte, Susan habe ihr gezeigt, wie man "authentisch" sein kann.

Geena erzählte 'Good Morning Britain' am Montag (17. Oktober) über ihren ehemaligen Co-Star: "Sie hat mein Leben total verändert, denn irgendwie hatte ich in meinem behüteten Leben noch nie Zeit mit einer Frau verbracht, die sagt, was sie denkt, ohne Einschränkungen davor zu setzen. Ich war es gewohnt, als jemand zu leben, der sagt: 'Ich weiß nicht, ob du damit einverstanden bist oder ob das eine gute Idee ist' - ich war damit beschäftigt, vor Höflichkeit zu sterben.” Doch das änderte sich als Geena Sarandon kennenlernte. “Sobald ich Susan traf - 'Oh mein Gott' - war das eine ganz andere Welt. Und es war nicht so, dass irgendjemand anders auf sie reagiert hätte. Alle liebten sie und alles. Ich dachte: 'Wow, man kann tatsächlich so sein’. Sie hat mir gezeigt, wie es ist, authentisch zu leben und im Moment zu sein", so Davis.

Geena machte diese Bemerkung, während sie darüber sprach, dass ihr Institut für Gender in den Medien herausgefunden hat, dass Frauen in Filmen immer noch marginalisiert werden. Sie fügte hinzu: "Mein Institut führt alle Untersuchungen durch, und aktuelle Studien zeigen, dass 20 % der Figuren in Filmen 50 Jahre und älter sind, aber nur 5 % sind weiblich, es ist also ein so kleiner Teil der Rollen, die wir bekommen."